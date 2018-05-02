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"الأمراض النفسية" بطب قنا ينظم مؤتمرا عن "الجديد في علاج الصرع"

الأربعاء، 02 مايو 2018 12:22 م
"الأمراض النفسية" بطب قنا ينظم مؤتمرا عن "الجديد في علاج الصرع" مؤتمر -أرشيفية


قنا – هند المغربى
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ينظم قسم الأمراض النفسية والعصبية بكلية الطب جامعة جنوب الوادي، المؤتمر العلمي الثاني للقسم في الفترة 3-5 مايو الجاري تحت رعاية الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور حمدي محمد حسين عميد كلية الطب، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لمرض الصرع والجمعية المصرية للأمراض النفسية والعصبية.

صرح بذلك الدكتور محمد عبد الله عباس رئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية بطب قنا والمستشفى الجامعي ورئيس المؤتمر، وقال إن المؤتمر الذي تنعقد جلساته بمدينة الأقصر تحت عنوان "الجديد في علاج الصرع" ، لمناقشة أحدث الاتجاهات والتطبيقات العلمية لتشخيص وعلاج مرض الصرع يتناول العديد من الموضوعات ومنها الصرع الغير مصاحب بالتشنجات العصبية والعلاقة بين صحة الأوعية الدموية ومرض الصرع والأعراض النفسية لمرض الصرع، كما يتناول المؤتمر الطرق الغذائية الواجب اتباعها لمرضى الصرع والحديث في رسم الأعصاب لمرضى الصرع.

ويحضر المؤتمر نخبة من الأساتذة المتخصصين من كافة الجامعات المصرية، بالإضافة إلى أطباء وزارة الصحة وشباب الباحثين.

 

 

 


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