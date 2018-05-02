الأقصر تفتتح غدا أول معرض للسلع المعمرة ضمن مبادرة "معا ضد الغلاء"







الأقصر - أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، غدا الخميس، افتتاح أول وأكبر معرض للسلع المعمرة بوسط المدينة، بحضور قيادات المحافظة، والعميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة.

ويُقام المعرض فى نادى التجديف الرياضى بوسط مدينة الأقصر، ويأتى المعرض الذى يستمر طوال شهر ونصف الشهر فى إطار مبادرة "معا ضد الغلاء"، وسعيا لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى الصعيد تحديدا.

ويشمل المعرض توفير كل أنواع الأجهزة الكهربائية ومكيفات الهواء بأسعار مخفضة مقارنة بمنافذ البيع فى المحافظات، كما يقدم المعرض خدمة التقسيط بدون فوائد، مع أقل مقدم، لكل الموظفين فى القطاعين الحكومى والخاص، واصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش، وأصحاب الشهادات والودائع