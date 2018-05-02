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الأربعاء، 02 مايو 2018 04:32 م
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الأقصر تفتتح غدا أول معرض للسلع المعمرة ضمن مبادرة "معا ضد الغلاء"

الأربعاء، 02 مايو 2018 03:55 م
الأقصر تفتتح غدا أول معرض للسلع المعمرة ضمن مبادرة "معا ضد الغلاء" محافظ الأقصر محمد بدر


الأقصر - أحمد مرعى
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تشهد محافظة الأقصر، غدا الخميس، افتتاح أول وأكبر معرض للسلع المعمرة بوسط المدينة، بحضور قيادات المحافظة، والعميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة.

ويُقام المعرض فى نادى التجديف الرياضى بوسط مدينة الأقصر، ويأتى المعرض الذى يستمر طوال شهر ونصف الشهر فى إطار مبادرة "معا ضد الغلاء"، وسعيا لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى الصعيد تحديدا.

ويشمل المعرض توفير كل أنواع الأجهزة الكهربائية ومكيفات الهواء بأسعار مخفضة مقارنة بمنافذ البيع فى المحافظات، كما يقدم المعرض خدمة التقسيط بدون فوائد، مع أقل مقدم، لكل الموظفين فى القطاعين الحكومى والخاص، واصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش، وأصحاب الشهادات والودائع


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