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الأردن يدعم المغرب فى مواجهة تدخلات إيران بشمال إفريقيا

الأربعاء، 02 مايو 2018 08:30 م
الأردن يدعم المغرب فى مواجهة تدخلات إيران بشمال إفريقيا الملك عبد الله


كتبت آمال رسلان
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أعلن الأردن دعمه لمملكة المغرب في مواجهة أى تهديد لأمنه، واستقراره ووحدة أراضيه.
 
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: " نقف مع الأشقاء فى المملكة المغربية ونساندهم في مواجهة أي تهديد لأمن المغرب واستقراره ووحدة أراضيه".
 
 
وأكد أن "التضامن والتعاضد سمتان ثابتتان فى علاقات المملكتين الأخوية التاريخية التي يرعاها الملك عبدالله الثاني وأخوه الملك محمد السادس".
 
 
وأعلن المغرب أمس الثلاثاء، قطع علاقاته بطهران، وطلب من سفيرها مغادرة البلاد "بسبب علاقة بين حزب الله والبوليساريو".  
 
 
وأوضح أن سبب الخطوة هو "انخراط حزب الله اللبنانى المدعوم من إيران فى علاقة مع البوليساريو، وتهديد ذلك لأمن البلاد واستقرارها".
 
 

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