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اعتقال عنصرين من تنظيم داعش فى الرمادى بالعراق

الأربعاء، 02 مايو 2018 09:50 ص
اعتقال عنصرين من تنظيم داعش فى الرمادى بالعراق القوات العراقية ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
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أفاد مصدر فى قيادة عمليات الأنبار اليوم الأربعاء، باعتقال عنصرين من تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة الرمادى.

وقال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية، أن " قوة عسكرية من الفرقة العاشرة بالجيش تمكنت من اعتقال أحد المطلوبين المنتمين لتنظيم داعش فى منطقة الطاش جنوبى الرمادى".

وأضاف المصدر أن "قوة عسكرية أخرى اعتقلت أحد عناصر داعش فى منطقة البوعساف فى جزيرة الرمادى"، مشيرا إلى أن القوة نقلت المطلوبين إلى مركز أمنى للتحقيق معهم .

يذكر أن القوات الأمنية فى محافظة الأنبار تقوم بشكل متواصل بشن عمليات أمنية تسفر عن اعتقال مطلوبين للقضاء.

 


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