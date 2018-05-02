اعتقال عنصرين من تنظيم داعش فى الرمادى بالعراق

اعتقال عنصرين من تنظيم داعش فى الرمادى بالعراقالأربعاء، 02 مايو 2018 09:50 ص
القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
إضافة تعليق
أفاد مصدر فى قيادة عمليات الأنبار اليوم الأربعاء، باعتقال عنصرين من تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة الرمادى.
وقال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية، أن " قوة عسكرية من الفرقة العاشرة بالجيش تمكنت من اعتقال أحد المطلوبين المنتمين لتنظيم داعش فى منطقة الطاش جنوبى الرمادى".
وأضاف المصدر أن "قوة عسكرية أخرى اعتقلت أحد عناصر داعش فى منطقة البوعساف فى جزيرة الرمادى"، مشيرا إلى أن القوة نقلت المطلوبين إلى مركز أمنى للتحقيق معهم .
يذكر أن القوات الأمنية فى محافظة الأنبار تقوم بشكل متواصل بشن عمليات أمنية تسفر عن اعتقال مطلوبين للقضاء.
إضافة تعليق
السكة الحديد تنهى استعدادات شهر رمضان.. الهيئة تعدل مواعيد قيام بعض قطارات بحرى لتناسب مواعيد الإفطار.. وخطوط الصعيد بلا تعديلات.. وننشر المواعيد الجديدة وأرقام الرحلات المعدلة طوال الشهر الكريم
"اليوم السابع" يلتقى أسرة الرائد عبدالله خليل أحد شهداء الواجب.. زوجته: اشتغل 28 سنة فى شمال سيناء بإرادته.. ابنته: أطالب وزير الداخلية بتوفير فرصة عمل لشقيقى.. وابنه: أدعو الله بالتوفيق للرئيس السيسى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة