استكمال مبنى مركز بلاط ووحدة صحية قروية بتكلفة 4.5 مليون جنيه

استكمال مبنى مركز بلاط ووحدة صحية قروية بتكلفة 4.5 مليون جنيهالأربعاء، 02 مايو 2018 12:14 م
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
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أعلن المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد عن استكمال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية فى دائرة المركز والقرى التابعة له، حيث يجرى استكمال تنفيذ مبنى ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 ملايين و300 ألف جنيه كإنشاءات وتجهيزات .
وأضاف عباس فى تصريح خاص أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مبنى الوحدة الصحية لقرية عين عيش بتكلفة تصل إلى مليون و248 ألف جنيه والتى تم إنشاؤها لتوفير الخدمات الطبية اللازمة لأهالى القرية.
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