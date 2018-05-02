video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 02 مايو 2018 05:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استعدادات مكثفة بالبحيرة لاستقبال شهر رمضان الكريم

الأربعاء، 02 مايو 2018 05:06 م
استعدادات مكثفة بالبحيرة لاستقبال شهر رمضان الكريم جانب من الاجتماع


البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

شددت المهندسة نادية عبده  محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم وقيام جميع الوحدات المحلية بالتوسع فى فتح منافذ بيع  المواد والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والاسماك بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين  خلال الشهر الكريم .

  كما وجهت بضرورة الاستعداد لامتحانات شهادات النقل بالمراحل التعليمية المختلفة وكذا امتحانات الشهادة الاعدادية و الثانوية العامة والفنية و تجهيز اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج مقار اللجان  .

  جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء جمال متولى مساعد مدير الأمن والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية و رؤساء شركتى المياه والكهرباء.

وأوضحت محافظ البحيرة أنه منافذ بيع السلع بمراكز المحافظة بلغت حوالى 200 منفذ  58 منفذ تابع للوحدات المحلية بالمدن والقرى و عدد 11 منفذ تابع للغرفة التجارية وعدد 24 منفذ تابع للقوات المسلحة وعدد 74 منفذ تابع للتربية والتعليم ومدارس التعليم الفنى بجانب إقامة المعارض الكبيرة لعرض كافة مستلزمات شهر رمضان بالاسعار الإقتصادية المخفضة للمواطنين .
    

 
 
 

إضافة تعليق

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

المجلس التنفيذى للبحيرة

منافذ السلع بالبحيرة

محافظ البحيرة




لا تفوتك
النائب العام يستدعى نائب رئيس المجتمعات العمرانية وآخرين بواقعة غرق التجمع

النائب العام يستدعى نائب رئيس المجتمعات العمرانية وآخرين بواقعة غرق التجمع

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الاقتصاد المصرى يتعافى.. فايننشال تايمز: الإصلاح يؤتى ثماره مع زيادة اهتمام الشركات العالمية بالسوق المحلى.. اكتشافات الغاز والاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية أنهت مشكلات الطاقة.. وتوقعات بانخفاض التضخم

الاقتصاد المصرى يتعافى.. فايننشال تايمز: الإصلاح يؤتى ثماره مع زيادة اهتمام الشركات العالمية بالسوق المحلى.. اكتشافات الغاز والاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية أنهت مشكلات الطاقة.. وتوقعات بانخفاض التضخم

س وج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة روما وليفربول فى دوري ابطال اوروبا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة روما وليفربول فى دوري ابطال اوروبا

الخطيب يحضر مران الأهلى لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الترجى بدورى الأبطال

الخطيب يحضر مران الأهلى لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الترجى بدورى الأبطال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة