استعدادات مكثفة بالبحيرة لاستقبال شهر رمضان الكريم

شددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم وقيام جميع الوحدات المحلية بالتوسع فى فتح منافذ بيع المواد والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والاسماك بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم .

كما وجهت بضرورة الاستعداد لامتحانات شهادات النقل بالمراحل التعليمية المختلفة وكذا امتحانات الشهادة الاعدادية و الثانوية العامة والفنية و تجهيز اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج مقار اللجان .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء جمال متولى مساعد مدير الأمن والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية و رؤساء شركتى المياه والكهرباء.

وأوضحت محافظ البحيرة أنه منافذ بيع السلع بمراكز المحافظة بلغت حوالى 200 منفذ 58 منفذ تابع للوحدات المحلية بالمدن والقرى و عدد 11 منفذ تابع للغرفة التجارية وعدد 24 منفذ تابع للقوات المسلحة وعدد 74 منفذ تابع للتربية والتعليم ومدارس التعليم الفنى بجانب إقامة المعارض الكبيرة لعرض كافة مستلزمات شهر رمضان بالاسعار الإقتصادية المخفضة للمواطنين .

