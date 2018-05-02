استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يكلف بعلاج سيدة على نفقة الدولة

سوهاج – عمرو خلف

فى استجابة لما نشر على موقع اليوم السابع تحت عنوان "صور.. سيدة تعانى من انزلاق غضروفى بسوهاج وتناشد بعلاجها على نفقة الدولة"، كلف الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة ومسئولى مديرية التضامن الاجتماعى والعلاقات العامة بالمحافظة ببحث حالة مواطنة تعانى من انزلاق غضروفى من ناحية مركز ساقلتة وبحث إمكانية علاجها على نفقة الدولة وتلبية مطالبها ، وبحث حالتها الاجتماعية وإمكانية صرف معاش تكافل وكرامة لها.

ومن جانبه، قال عاطف الصمطى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم ، تم بالتنسيق مع رئيس قسم الضمان بإدارة الشئون الاجتماعية ، ووحدة الشئون الاجتماعية بسفلاق ، ومدير ادارة التضامن الاجتماعى بساقلتة ، وتم الانتقال إلى منزل المواطنة وتبين أنها تقيم فى منزل ريفى بسيط مبنى بالطوب الأحمر مكون من طابقين وبه قليل من الأثاث اللازم للمعيشة ، وجارى عمل قومسيون طبى للمواطنة حتى يمكنها استخراج فيزا كارت معاش تكافل وكرامة.

وأضاف: "تم التنسيق مع احدى الجمعيات الأهلية لعمل الفحوصات اللازمة للحالة لاحتياجها إلى تدخل جراحى ، وتم عمل بحث اجتماعى لها من وحدة الشئون الاجتماعية وصرف مساعدة فورية للأسرة من جمعية التكافل الاجتماعى بسوهاج".

وأكد عبد المنعم أن أجهزة المحافظة لا تألو جهدا فى تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لجميع المواطنين بنطاق المحافظة وفقا لما أقره الدستور المصرى والقانون ، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.