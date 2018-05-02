إصابة 14 عاملا بشركة مقاولات جنوب البحر الأحمر بتسمم لتناولهم وجبة فاسدة







البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب اليوم الأربعاء، 14 عاملا بإحدى شركات المقاولات العاملة بجنوب البحر الأحمر، إثر تناولهم وجبه فاسدة، وتم نقلهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم .

كان ورد بلاغ لشرطة النجدة يفيد إصابة 14 عاملا بإحدى شركات المقاولات العاملة بحنوب البحر الأحمر بحالات تسمم بعد تناولهم وجبة فاسدة.

على الفور تم نقل العاملين المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم لعلاجهم، وتم تحرير محضر بالواقعة .

وأكد مصدر طبى، أن العمال المصابين بحالات تسمم مستقرة، وأنه سيغادر أغلبهم المستشفى عقب تماثلهم تماما للشفاء اليوم.