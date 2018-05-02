video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 02 مايو 2018 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إسرائيل وأمريكا: تصريحات محمود عباس تؤجج الكراهية الدينية والوطنية

الأربعاء، 02 مايو 2018 02:37 م
إسرائيل وأمريكا: تصريحات محمود عباس تؤجج الكراهية الدينية والوطنية الرئيس الفلسطينى محمود عباس


أ ف ب
إضافة تعليق

ندد مسئولون أمريكيون وإسرائيليون بتصريحات للرئيس الفلسطينى محمود عباس، اعتبرت "معادية للسامية"، بعدما أشار فى خطاب إلى أن الدور الاجتماعى لليهود وخصوصا فى القطاع المصرفى يقف وراء المذابح التى شهدتها أوروبا فى السابق.

وقال عباس، الاثنين، خلال افتتاحه اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى، إن "معاداة السامية فى أوروبا نشأت ليست بسبب الدين اليهودى"، واستخدم أقوالا للفيلسوف الألمانى كارل ماركس، بأن "المكانة الاجتماعية لليهود فى أوروبا وعملهم فى قطاع البنوك والتعامل بالربى أدى إلى اللاسامية التى أدت إلى مذابح فى أوروبا".

واتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عباس، الأربعاء، بتأجيج "الكراهية الدينية والوطنية ضد الشعب اليهودى وإسرائيل"، فيما اعتبر المبعوث الأمريكى الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، أنه "لا يمكن بناء السلام على هذا النوع من الأسس"، وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون، لـ"فرانس برس"، "إن معاداة السامية التى طرحها عباس صارت صادمة أكثر لأنه يطرح نفسه على أنه يريد تحقيق السلام مع إسرائيل".

وكتب السفير الأمريكى لدى إسرائيل ديفيد فريدمان وهو يهودى عبر حسابه على "تويتر"، فى وقت متأخر مساء الثلاثاء، أن "أبو مازن وصل إلى مستوى متدن جديد فهو يعزو قضية مذابح اليهود التى حدثت على مر السنين لسلوكهم الاجتماعى المتعلق بالفوائد والبنوك"، وأضاف "لأولئك الذين يعتقدون أن إسرائيل هى السبب بعدم تحقيق السلام، فكروا مرة أخرى"، من جهته قال جرينبلات، إن تعليقات عباس كانت مؤسفة للغاية ومثيرة للقلق للغاية ومثبطة للعزم، داعيًا إلى التنديد بهذه الأقوال بشكل غير مشروط من قبل الجميع.

وكان عباس الذى واجه اتهامات معاداة السامية سابقا، قال فى خطابه أمام المجلس الوطنى الفلسطينى، مساء الاثنين، إنه "قرأ الكثير من الكتب لكتاب يهود ومن بينهم 3 كتاب حللوا فكرة العداء للسامية فى أوروبا"، وذكر أسماءهم، وتحدث عن كتابات لكارل ماركس، قائلًا إن "قراءاته لهذه الكتب بينت أنه من القرن الحادى عشر فى أوروبا وحتى المحرقة اليهودية فى ألمانيا تعرض اليهود لمذبحة كل 10 إلى 15 عاما، ولكن لماذا حدث هذا؟ هم يقولون لأنهم يهود، لكن السبب هو المكانة الاجتماعية"، وأوضح أن "مثل هذا الأمر لم يحدث فى الدول العربية".

وكانت انهارت العلاقات الفلسطينية الأمريكية بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى ديسمبر الماضى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس مما أثار غضب الفلسطينيين الذين يعتبرون الجزء الشرقى من هذه المدينة عاصمة لدولتهم مستقبلا، ما دفعهم إلى اعتبار أن واشنطن ألغت بذلك دورها التقليدى كوسيط فى المفاوضات مع إسرائيل، وتعتبر عملية السلام مع إسرائيل متوقفة منذ فترة طويلة بسبب التعنت الإسرائيلى والاستمرار فى بناء المستوطنات ورفضها بحث القضايا النهائية مثل القدس واللاجئين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الأوروبى: تصريحات عباس عن المحرقة النازية غير مقبولة وتضر بحل الدولتين

اخبار عربية

الرئيس الفلسطينى

الخارجية الاسرائيلية

معاداة السامية

محرقة اليهود

اخبار العرب

اخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

محمود عباس

السفير الامريكى باسرائيل




لا تفوتك
صندوق النقد الدولى: زيادة إنتاج الغاز يعزز معدلات النمو فى مصر

صندوق النقد الدولى: زيادة إنتاج الغاز يعزز معدلات النمو فى مصر

اعترافات مقرب من زعيم داعش: البغدادى على قيد الحياة والتقيته يوليو الماضى

اعترافات مقرب من زعيم داعش: البغدادى على قيد الحياة والتقيته يوليو الماضى

184 فرصة استثمارية بخريطة الشرقية.. مشروعات زراعية وصناعية وتجارية بمناطق العاشر من رمضان وبلبيس والصالحية الجديدة.. وفرص متنوعة بمنطقة أوركيد الكويتية المصرية.. وسحر نصر: الطريق مفتوح للقطاع الخاص للقيام بدوره

184 فرصة استثمارية بخريطة الشرقية.. مشروعات زراعية وصناعية وتجارية بمناطق العاشر من رمضان وبلبيس والصالحية الجديدة.. وفرص متنوعة بمنطقة أوركيد الكويتية المصرية.. وسحر نصر: الطريق مفتوح للقطاع الخاص للقيام بدوره

توحيد أسعار "شنطة رمضان" بـ75 جنيها فى المجمعات ومعارض أهلا رمضان.. التموين: طرح مليون شنطة بالمحافظات.. وقوافل متحركة لتوفير اللحوم والدواجن فى الميادين العامة.. وتؤكد: تأمين مخزون زيت الطعام 3 أشهر ونصف

توحيد أسعار "شنطة رمضان" بـ75 جنيها فى المجمعات ومعارض أهلا رمضان.. التموين: طرح مليون شنطة بالمحافظات.. وقوافل متحركة لتوفير اللحوم والدواجن فى الميادين العامة.. وتؤكد: تأمين مخزون زيت الطعام 3 أشهر ونصف

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء بعصير الخيار والشاى الأخضر

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء بعصير الخيار والشاى الأخضر

على ماهر لـ"اليوم السابع": الأهلى خيره علىَّ والأسيوطى سطر التاريخ

على ماهر لـ"اليوم السابع": الأهلى خيره علىَّ والأسيوطى سطر التاريخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة