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أستاذ جراحة المناظير بجامعة أسيوط يلقى محاضرات علمية بـ"هونج كونج"

الأربعاء، 02 مايو 2018 02:02 م
أستاذ جراحة المناظير بجامعة أسيوط يلقى محاضرات علمية بـ"هونج كونج" جامعة أسيوط -أرشيفية


أسيوط ـ محمود عجمى
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استضافت جامعة هونج كونج الدكتور حاتم جلال زكي، أستاذ جراحة العظام والمناظير بكلية الطب بجامعة أسيوط كأستاذ زائر يلقى محاضرات وتدريس ندوة علمية بالجامعة.

 

وقال زكي، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إنه أعطى 8 محاضرات خلال 3 أيام فى تخصص مناظير الكتف والحوض، وذلك فى إطار دعوة جامعة هونج كونج أستاذ واحد فقط كل عام للاستفادة من خبرتهم فى مجالهم العلمي، مشيرا إلى أن دعوته بمثابة شرف كبير حظى به.

 

وأضاف تقدم وحدة مناظير العظام بجامعة أسيوط فى التعليم وتقديم خدمة متميزة للمرضى فى مناظير الركبة والكتف والحوض وإصابة الرياضة، وكذلك تنظيم ورش العمل العملية حول الطرق المختلفة لإجراء الجراحة، إلى جانب محاضرات نظرية تخص كل ما يتعلق بجراحة الرباط الصليبى .

 

يشار إلى أن الدكتور حاتم جلال، أستاذ جراحة العظام عضوا فى اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية SICOT، والمحرر التنفيذى للمجلة الدولية SICOT-J، ومحاضر دولى فى المؤتمرات العالمية.


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