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أحمد الجار الله: تعودنا من إيران تقتل القتيل وتمشى فى جنازته وتلطم عليه

الأربعاء، 02 مايو 2018 06:50 م
أحمد الجار الله: تعودنا من إيران تقتل القتيل وتمشى فى جنازته وتلطم عليه الكاتب أحمد الجارالله


كتب أحمد جودة
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قال أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، «إنه تعودنا من إيران أن تقتل القتيل وتمشى فى جنازة وتلطم، وكأن غيرها هو القاتل هذه إيران تقتل العراقيين وتتهم السعودية، تتأمر على أمريكا وتتهم الوهابيين وكأن حركة الوهابيين دولة إرهاب لها مليشيات مثل مليشيات دولة الإرهاب إيران تتعاون مع البليساريو، وتقتل بالتعاون معهم مغاربة الصحراء وتنفى».

 

تغريدات أحمد الجارالله
تغريدات أحمد الجارالله

وأضاف الجارالله، عبر حسابه الشخصى بموقع التدوين القصير "تويتر"، إن القرار المغربى بقطع العلاقات مع إيران أثلج صدورنا عرب الشرق الأوسط، وخصوصا عرب الخليج مثل هذا هو الفعل الملكى المغربى المثمن دوليآ إيران هى التي تكذب وهى التى اعتادت نفى الصدق وتبنى الكذب تنفى ما تفعله فى لبنان واليمن والدول الأفريقية تنفى ما تفعله من فجور إرهابية فى هذه الدول».


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الجارالله

ايران




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