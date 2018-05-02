أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابى على مقر مفوضية الانتخابات فى ليبيا







كتب مصطفى عنبر

​​أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابى الذى استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات صباح اليوم الأربعاء فى العاصمة الليبية طرابلس.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط عبر عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابى الخسيس، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد المتحدث الرسمى أن هذا الاعتداء الإرهابى لن يثنى الشعب الليبى عن استكمال مسيرته نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التى يتطلع إليها، مجدداً فى هذا الصدد التزام الجامعة العربية بمرافقة الأشقاء الليبيين فى هذه المسيرة والوقوف مع الدولة الليبية فى كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب والقضاء على الخطر الذى تمثله على أمن واستقرار البلاد.