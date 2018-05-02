أبو الغيط: التطورات الأخيرة فى ملف المياه العربية يثير القلق

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى افتتاح المؤتمر العربى الثالث للمياه المنعقد اليوم فى الكويت أن بعض التطورات الأخيرة فى ملف المياه العربية، تنطوى على ما يثير الانزعاج الشديد والقلق.

وتابع الأمين العام خلال كلمته "أتحدث هنا عن المفاوضات المتعلقة ببناء سد النهضة الإثيوبى على النيل الأزرق الذى يعد مصدرا لـ 85% من المياه التى تعتمد عليها مصر؛ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.. إن الأمن المائى العربى كلٌ لا يتجزأ، ونسيج واحد لا تنفصم عراه .. وإننا ندعو إثيوبيا إلى إظهار الانفتاح الكافى فى المحادثات المتعلقة ببناء وتشغيل السد.. ذلك أن مبادئ التفاوض بحسن نية والتشاركية والشفافية هى الكفيلة بإيجاد صيغ للتعاون واقتسام الموارد المائية".

وشدد الأمين العام على أن الدول العربية مطالبة بالتعامل مع ما يتهدد أمنها المائى، سواء فى فلسطين أو مصر أو لبنان أو غيرها من الدول باستراتيجية جماعية واضحة، وسياسة تكاملية شاملة تعكس الإرادة الجماعية للدول العربية.. إن هذا النهج هو ما يضمن للمنطقة صوتا مؤثرا ووزنا معتبرا فى مواجهة أى افتئات أو جور من جانب أى طرف على الحقوق العربية.

ونوه الأمين العام إلى أهمية انعقاد المجلس العربى للمياه، مؤكدا أنه يمثل أول مؤتمر يعقد بعد القمة العربية التى عقدت بالمملكة العربية السعودية والتى دعت إلى متابعة تنفيذ الاستراتيجيات العربية وخططها التنفيذية دعما لآليات العمل العربى المشترك وبما يخدم مصلحة الشعوب العربية فى مستقبل مائى آمن.