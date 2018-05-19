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4 رجال و3 نساء متورطين فى خلية للتعاون مع جهات خارجية بالسعودية

السبت، 19 مايو 2018 12:03 م
4 رجال و3 نساء متورطين فى خلية للتعاون مع جهات خارجية بالسعودية الشرطة السعودية - صورة أرشيفية
كتبت - إسراء أحمد فؤاد
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كشفت صحيفة "سبق" السعودية عن تفاصيل وأسماء 7 أشخاص تم إلقاء القبض عليهم مساء أمس الجمعة، وبحسب المتحدث الأمنى لرئاسة الدولة فى السعودية إن السلطات رصدت نشاطا لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بالتواصل "المشبوه" مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم.

 

وبحسب الصحيفة السعودية، "كشفت معلومات جديدة عن تلك المجموعة بعد قيامها بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم".

 

ووفقا للمعلومات، تتكون المجموعة من 4 رجال 3 نساء، هم: إبراهيم عبدالرحمن المديميغ، ومحمد فهد الربيعة، وعبدالعزيز محمد المشعل، ولجين هذلول الهذلول، وعزيزة محمد اليوسف، وإيمان فهد النفجان، وشخص سابع تتطلب التحقيقات عدم الإفصاح عن اسمه حاليا.

 

وكان المتحدث الأمنى لرئاسة أمن الدولة السعودية، قد صرح بأن الجهة المختصة رصدت نشاطا منسقا لمجموعة من الأشخاص، قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالى للعناصر المعادية فى الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار السعودية وسلمها الاجتماعى، والمساس باللحمة الوطنية التى أكدت المادة الثانية عشرة من النظام الأساسى للحكم وجوب تعزيزها وحمايتها من الفتنة والانقسام.

 

وقد تمكنت الجهة المختصة من القبض على عناصر تلك المجموعة فيما لا يزال العمل جاريا على تحديد كل من له صلة بأنشطتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه.


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