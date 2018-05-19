وفاة السياسية التونسية مى الجريبى الأمينة السابقة للحزب الجمهورى

تونس (أ ش أ)

توفيت اليوم السبت، الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهورى التونسى، والقيادية فى الحزب الديمقراطى التقدمى مية الجريبى فى منزلها برادس بعد صراع مع المرض.

ولدت الجريبى فى 29 يناير 1960 فى مدينة بوعرادة، وهى سياسية تونسية شاركت فى تأسيس حزب "التجمع الاشتراكى التقدمى" برفقة أحمد نجيب الشابى، وهو الحزب الذى تغير اسمه لاحقا إلى" الحزب الديمقراطى التقدمى"، ونالت عضوية مكتبه السياسى عام 1986.

وفى ديسمبر عام 2006 تم انتخاب مية الجريبى كأمينة عامة للحزب خلفاً لمؤسسة أحمد نجيب الشابى، وكانت بذلك أول امرأة تتولى المسئولية الأولى فى حزب سياسى تونسى .

فى 23 أكتوبر 2011 تم انتخابها عن دائرة بن عروس فى انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى وترشحت لرئاسة هذا المجلس فى 22 نوفمبر فحصلت على 68 صوتا مقابل 145 صوتا لصالح مصطفى بن جعفر.

وإثر الإعلان على التحالف بين الحزب الديمقراطى التقدمى وحزب آفاق تونس والحزب الجمهوري، تم انتخابها فى 9 ابريل 2012 أمينة عامة للتحالف الجديد الذى سمى "الحزب الجمهورى".