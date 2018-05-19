وزير الادارة المحلية باليمن: القيادة السياسية تتابع تداعيات الإعصار

وزير الادارة المحلية باليمن: القيادة السياسية تتابع تداعيات الإعصارالسبت، 19 مايو 2018 03:18 ص
وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح
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دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، المنظمات الدولية والأممية الى التواجد في محافظة حضرموت والمحافظات الساحلية المتضرره من الإعصار، ومد أهالي المحافظات بالمساعدات الإغاثية والاحتياجات اللازمة نتيجة الاضرار الكبيرة الناتجة على في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة خصوصا وان هذه الاضرار يفوق قدرة وإمكانية السلطة المحلية بالمحافظة، والتنسيق مع اللجنة والسلطات المحلية بالمحافظة.
وطالب فتح في تصريح صحفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) منسقة الشؤون الانسانية في اليمن توجيه المنظمات الاغاثية الدولية والعربية بسرعة واعداد تقييم متكامل للاضرار في الممتلكات العامة والخاصة والبدء الفوري بخطة متكاملة لمعالجة ذلك ودعم السلطات المحلية للقيام بمهامها>
وأشاد فتح بدور السلطة المحلية ولجان الطوارئ بالمحافظات التي شملها الإعصار ،لكل الجهود التي بذلها والاستعدادات التي تم تنفيذها في التخفيف من الاضرار وتفادي الخسائر البشرية.
وأكد فتح أن هناك اهتمام ومتابعة حثيثة من الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مشيرا الى أن الحكومة وبالتنسيق مع المانحين الاشقاء والاصدقاء تسعى بكل الطرق والوسائل، لمعالجة هذه الاضرار والتخفيف من معاناة المواطنين في تلك المحافظات.
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