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مقتل 4 من عناصر داعش وفقدان 20 آخرين فى قصف للجيش السورى جنوب دمشق

السبت، 19 مايو 2018 10:05 ص
مقتل 4 من عناصر داعش وفقدان 20 آخرين فى قصف للجيش السورى جنوب دمشق جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل 4 من عناصر داعش، وفقدان 20 آخرين جراء قصف القوات النظامية منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم داعش، جنوب دمشق .

وأوضح المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية - أن القوات النظامية وحلفاءها تقترب من إحكام حصارها على عناصر تنظيم داعش الذين يتحصنون فى مجمع سكنى بين مخيم اليرموك وحى الحجر الأسود جنوب دمشق .

وكانت مصادر بالمعارضة السورية قد أعلنت - أمس الجمعة - مقتل 8 عناصر من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى فى غارة شنتها طائرات التحالف الدولى على بلدة سوسة بريف الشرقى لمحافظة دير الزور .

 


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