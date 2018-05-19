مقتل 4 من عناصر داعش وفقدان 20 آخرين فى قصف للجيش السورى جنوب دمشق

جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية

دمشق (أ ش أ)

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل 4 من عناصر داعش، وفقدان 20 آخرين جراء قصف القوات النظامية منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم داعش، جنوب دمشق .

وأوضح المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية - أن القوات النظامية وحلفاءها تقترب من إحكام حصارها على عناصر تنظيم داعش الذين يتحصنون فى مجمع سكنى بين مخيم اليرموك وحى الحجر الأسود جنوب دمشق .

وكانت مصادر بالمعارضة السورية قد أعلنت - أمس الجمعة - مقتل 8 عناصر من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى فى غارة شنتها طائرات التحالف الدولى على بلدة سوسة بريف الشرقى لمحافظة دير الزور .