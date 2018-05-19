مقتل شخص وإصابة آخر فى إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية جورجيا الأمريكية

مقتل شخص وإصابة آخر فى إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية جورجيا الأمريكيةالسبت، 19 مايو 2018 09:00 ص
الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية
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قتل شخص وأصيب آخر، فى حادث إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية فى ولاية جورجيا الأمريكية.
وأشارت تقارير إعلامية أمريكية أوردتها قناة "سكاى نيوز" اليوم السبت، إلى أن إطلاق النار وقع فى مدرسة بمدينة جونزبورو، إثر مشادة نشبت فى ساحة انتظار السيارات بالمدرسة بعد انتهاء حفل تخرج الطلبة.
وطوقت قوات الأمن مكان الحادث، وتولت الجهات المعنية التحقيق فى ملابسات الحادث .
يذكر أن هذا ثانى حادث لإطلاق النار بالمدارس الأمريكية خلال يوم، وفى وقت سابق، قتل عشرة أشخاص فى إطلاق نار فى مدرسة ثانوية بمدينة سانتافى فى ولاية تكساس الأمريكية فى أحدث عملية من نوعها بالبلاد منذ مذبحة مدرسة فلوريدا التى راح ضحيتها 17 شخصا فى فبراير الماضى.
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