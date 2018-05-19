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السبت، 19 مايو 2018 05:59 م
خالد صلاح
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مقتل جنديين صوماليين فى هجومين مسلحين بالعاصمة مقديشيو

السبت، 19 مايو 2018 04:38 م
مقتل جنديين صوماليين فى هجومين مسلحين بالعاصمة مقديشيو الجيش الصومالى
مقديشيو (أ ش أ )
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لقى جنديان صوماليان على الأقل حتفهما إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين فى هجومين منفصلين بالعاصمة "مقديشيو".

ونقلت قناة "شابيلى" الصومالية اليوم السبت عن شهود عيان قولهم إن الجندى الأول لقى حتفه برصاص مسلحين فى مقاطعة "شيبيس" بالعاصمة، فى حين قتل الجندى الثانى فى تقاطع شارع "بار أبح"، مشيرة إلى أن قوات الأمن الصومالية قامت بتطويق المناطق التى وقع فيها الهجومان كما شنت عملية لتعقب منفذيهما، إلا أنه لم يتم اعتقال أى شخص حتى الآن.

ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذين الهجومين

 


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