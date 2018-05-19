مصدر عسكرى سورى ينفى وجود اتفاق مع "داعش" فى منطقة الحجر الأسود

دمشق (أ ش أ)

نفى مصدر عسكرى سورى اليوم السبت، وجود أى اتفاق بين الجيش السورى وتنظيم “داعش” الإرهابى فى الحجر الأسود على الأطراف الجنوبية لمدينة دمشق.

وقال المصدر -فى تصريح صحفى نشرته وكالة الانباء السورية سانا، إنه "ليس هناك أى اتفاق بين الجيش العربى السورى وتنظيم داعش الإرهابى فى الحجر الأسود وما تم تناقله من معلومات غير دقيق".

كانت وسائل إعلامية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى، تناقلت معلومات نسبتها إلى مصادر مختلفة عن التوصل لاتفاق مع تنظيم داعش الإرهابى فى حى الحجر الأسود جنوب دمشق لإخراج إرهابييه.

وتنفذ وحدات من الجيش السورى منذ نحو شهر عملية عسكرية دقيقة لإنهاء الوجود الإرهابى من جنوب دمشق أحكمت خلالها السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسإلى والجورة ومساحات كبيرة من حى الحجر الأسود جنوب دمشق.