مسعود بارزانى يطالب بمراجعة العلاقات بين بغداد وأربيل بعيدا عن التعصب والتوتر

بغداد (أ ش أ)

طالب زعيم الحزب الديمقراطى الكردستانى العراقى مسعود بارزانى بمراجعة العلاقات بين بغداد وأربيل بعيداً عن "التعصب والتوتر" خاصة بعد الانتخابات البرلمانية .

وقال بارزانى ـ فى رسالة وجهها إلى الرأى العام، ونشرتها وكالة أنباء الإعلام العراقى / واع /" أن انتخابات مجلس النواب العراقي، أنتجت أوضاعا جديدة"، معرباً عن أمله فى أن تتم مراجعة للعلاقات بين أربيل وبغداد بعيداً عن التعصب والتوتر، وأن تكون بداية لمرحلة جديدة بين الجانبين".

وأشار بارزانى إلى أن هناك بعض الشك والقلق تجاه عملية الانتخابات ونتائجها، داعيا مفوضية الانتخابات إلى اتخاذ خطوات ضرورية لإزالة الشكوك وإقناع الأطراف المحتجة".

ودعا بارزانى الأطراف الكردستانية إلى تفضيل المصالح الوطنية على المصالح الحزبية، متابعاً بالقول "بوحدة الصوت نحقق المكاسب ونحافظ على حقوقنا، وبخلاف ذلك نكون ضعفاء".

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت فوز ائتلاف سائرون فى المرتبة الأولى فى الانتخابات النيابية بحصوله على 54 مقعدا من أصل 329 مقعدا نيابيا فيما حلت قائمة ائتلاف الفتح بزعامة هادى العامرى بالمرتبة الثانية فى النتائج النهائية وقائمة النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادى بالمرتبة الثالثة.