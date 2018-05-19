مسؤول أممى: مقتل 89 شخصا خلال استهداف نحو 80 منشأة طبية فى 4 أشهر بسوريا

مسؤول أممى: مقتل 89 شخصا خلال استهداف نحو 80 منشأة طبية فى 4 أشهر بسورياالسبت، 19 مايو 2018 07:07 ص
جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
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أعلن منسق الأمم المتحدة الإقليمى للشؤون الإنسانية فى سوريا، بانوس مومتزيس أن نحو 80 منشأة طبية فى سوريا تعرضت للاستهداف خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018 ، أى أكثر مما شهده العام 2017 بالكامل.
وقال مومتزيس - فى تصريحات أوردتها قناة (سكاى نيوز) الإخبارية الجمعة - "إنه حتى بداية مايو العام 2018 ، تم استهداف 79 منشأة صحية فى سوريا ، ما أسفر عن مقتل 89 شخصا بينهم مرضى وكوادر طبية ، وفى المقابل شهد العام 2017 بالكامل استهداف 73 منشأة طبية فى هجمات قتل فيها 73 شخصا".
وأوضح المسؤول الأممى أن سوريا هى المكان الأسوأ فى التاريخ الحديث فى ما يتعلق بالاعتداءات على القطاع الصحى ، مشيرا إلى أن سوريا وحدها تشكل اليوم حوالى 70% من مجمل التقارير فى العالم حول الاعتداءات على المنشآت الطبية.
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