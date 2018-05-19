مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين الروهينجا

مركز الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للاجئين الروهينجاالسبت، 19 مايو 2018 05:40 م
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الثانى من شهر رمضان الكريم توزيع السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين الروهينجا فى مخيمى بالوكالى وكمدوم فى منطقة كوكس بازار فى جمهورية بنجلاديش.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن التوزيع يأتى فى إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمحتاجين فى عدد من الدول ومنهم الأقلية الروهنجية النازحة داخل ميانيمار واللاجئين منهم فى بنجلاديش.
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