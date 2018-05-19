قوات التحالف تسلم طفلة يمنية استخدمها الحوثيون درع بشرى لقوات الشرعية

قوات التحالف تسلم طفلة يمنية استخدمها الحوثيون درع بشرى لقوات الشرعيةالسبت، 19 مايو 2018 09:51 م
قوات التحالف العربى
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أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن القوات المشتركة للتحالف العربى فى اليمن سلمت طفلة يمنية عمرها 4 سنوات للحكومة الشرعية استخدمتها ميليشيات الحوثى التابعة لإيران كدرع بشرى فى ميدان المعارك.
وأكدت القوات المشتركة استخدام الطفلة كدرع بشرى بميدان المعركة يخالف القانون الدولى الإنسانى والقيم والأعراف الدولية، وتابعت:"تم تسليم الطفلة بحضور ذويها والمنظمة الدولية للصليب الاحمر ووحدة حماية الاطفال بالتحالف.
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