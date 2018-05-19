قوات التحالف تسلم طفلة يمنية استخدمها الحوثيون درع بشرى لقوات الشرعية

كتب أيمن رمضان

أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن القوات المشتركة للتحالف العربى فى اليمن سلمت طفلة يمنية عمرها 4 سنوات للحكومة الشرعية استخدمتها ميليشيات الحوثى التابعة لإيران كدرع بشرى فى ميدان المعارك.

وأكدت القوات المشتركة استخدام الطفلة كدرع بشرى بميدان المعركة يخالف القانون الدولى الإنسانى والقيم والأعراف الدولية، وتابعت:"تم تسليم الطفلة بحضور ذويها والمنظمة الدولية للصليب الاحمر ووحدة حماية الاطفال بالتحالف.