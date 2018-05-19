قرقاش: إيران استخدمت الاتفاقية النووية للتمدد إقليميا

قرقاش: إيران استخدمت الاتفاقية النووية للتمدد إقليمياالسبت، 19 مايو 2018 02:16 م
أنور قرقاش
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قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أنور قرقاش" إن إيران استخدمت الاتفاقية النووية للتمدد إقليميا".
وطالب قرقاش - فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية على هامش منتدى جلوبسك 2018 فى براتيسلافا بسلوفاكيا - الدول الأوروبية بعدم مساعدة طهران على اختراق الموقف الأمريكى.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كان قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووى مع إيران وأعاد فرض العقوبات التى كانت الولايات المتحدة قد فرضتها على إيران قبل توقيع الاتفاق.
من جهة أخرى، طالب الوزير الإماراتى بلجنة تحقيق دولية فى مجزرة غزة، وكذلك الانتهاكات المستمرة للحياة اليومية للفلسطينيين وبلورة فكرة وتصور لحماية المواطن الفلسطينى.
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