فيديو.. الجيش اليمنى مدعوم بقوات التحالف يسيطر على "العطفين" بصعدة

كتبت إيمان حنا

خاضت قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى "تحالف دعم الشرعية" معارك عديدة ودارت اشتباكات مع المليشيات الحوثية فى جبهات صعدة، حتى تمكنت من دخول منطقة "العطفين" بمحافظة صعدة التى تبعد مسافة (25) كم عن منفذ الخضراء الحدودى من جهة نجران، ولا تزال القوات الشرعية تعمل على تحصين مواقعها هناك تحسبا لأى هجوم مضاد من المليشيات الحوثية، كما تمكنت القوات الشرعية من السيطرة على جبل (الذراع) وعلى أول تبة من جبل (أبوالنار) بمديرية (حرض) بمحافظة (حجة).

وكانت قوات الجيش اليمنى، وتحالف دعم الشرعية، قد تمكنت أمس من تحرير سلسلة جبال وقرية الفرع فى محافظة صعدة من قبضة ميليشيات الحوثى الانقلابية.



الجيش اليمنى

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن الجيش والتحالف سيطرا على السلسلة الجبلية المطلة على قرية الفرع من ناحية الغرب والجنوب الغربى، وقطعا بذلك الطريق على أى إمدادات قادمة إلى الحوثيين من وسط مديرية كتاف، بعد أن أصبح طريق "كتاف – البقع" تحت سيطرة الجيش الوطنى، وأفادت مصادر ميدانية يمنية، فى وقت سابق اليوم، بتمكن قوات الشرعية من السيطرة على 4 مواقع استراتيجية من قبضة ميليشيات الحوثى بمحافظة الحديدة.