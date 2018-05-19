صور.. سفير مصر فى بلجراد يشارك فى استضافة الاحتفال بيوم أفريقيا

كتب – أحمد جمعة

فى إطار حرص السفارات المصرية حول العالم على المشاركة فى مختلف الفعاليات الثقافية بدول الاعتماد التى تساهم فى مد جسور التواصل بين مصر ومختلف الحضارات والثقافات، شارك سفير مصر فى صربيا "عمرو الجويلى" فى إطار مجموعة رؤساء البعثات الأفارقة فى بلجراد فى استضافة الاحتفال بيوم أفريقيا بقصر صربيا، وهو قصر ديوان الرئاسة ومكاتب الوزراء.





أقيم الاحتفال بالتعاون مع وزارة الخارجية الصربية ليتزامن مع الاحتفال بيوم الصداقة الصربية الأفريقية من خلال كلمتين للجانبين المستضيفين الصربى والأفريقي.

وثمّن السفير المصرى ما تضمنته كلمة كاتب الدولة بوزارة الخارجية الصربية Nemanja Stevanović بشأن الرغبة فى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن صربيا عبرت عن تطلعها للتعاون مع مصر عند توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى فى 2019، مرحبة باستمرار الزيارات الأفريقية الناجحة بما فى ذلك رجال الأعمال والرياضيين والفنانين والعلماء والطلبة الأفارقة.

وأبرز سفير مصر فى بلجراد أن كلمة المجموعة الأفريقية التى ألقاها سفير الجزائر بصفته عميد السلك الأفريقي، قد أثنت على قرار الحكومة الصربية العام الماضى لتسمية يوم ٢٥ مايو من كل عام يوما وطنيا للصداقة الصربية الأفريقية، كما طالبت الحكومة الصربية ببناء شراكة قوية مع أفريقيا على أساس جدول الأعمال 2063.





وكشف "الجويلى" أنه إضافة إلى هذا الاحتفال الرسمي، فإن السفارة ستشارك كذلك فى مهرجان "دوربار"، أى "مهرجان المهرجانات بمتحف الفن الأفريقى يوم 24 يونيو من خلال تقديم الموسيقى ومنتجات الحرف اليدوية والسلع التقليدية، إضافة إلى الكتيبات السياحية.

ودعا سفير مصر فى بلجراد الفرق الموسيقية والاستعراضية المصرية المتخصصة فى الفنون الأفريقية إلى التقدم للمشاركة فى المهرجان، سواء فى دورته المقبلة أو التالية.