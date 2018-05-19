video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 19 مايو 2018 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

خلال يوم الصداقة الصربية – الأفريقية..

صور.. سفير مصر فى بلجراد يشارك فى استضافة الاحتفال بيوم أفريقيا

السبت، 19 مايو 2018 04:58 م
صور.. سفير مصر فى بلجراد يشارك فى استضافة الاحتفال بيوم أفريقيا جانب من الاحتفال
كتب – أحمد جمعة
إضافة تعليق

فى إطار حرص السفارات المصرية حول العالم على المشاركة فى مختلف الفعاليات الثقافية بدول الاعتماد التى تساهم فى مد جسور التواصل بين مصر ومختلف الحضارات والثقافات، شارك سفير مصر فى صربيا "عمرو الجويلى" فى إطار مجموعة رؤساء البعثات الأفارقة فى بلجراد فى استضافة الاحتفال بيوم أفريقيا بقصر صربيا، وهو قصر ديوان الرئاسة ومكاتب الوزراء.

 

2
 

أقيم الاحتفال بالتعاون مع وزارة الخارجية الصربية ليتزامن مع الاحتفال بيوم الصداقة الصربية الأفريقية من خلال كلمتين للجانبين المستضيفين الصربى والأفريقي.

 

3

وثمّن السفير المصرى ما تضمنته كلمة كاتب الدولة بوزارة الخارجية الصربية Nemanja Stevanović  بشأن الرغبة فى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن صربيا عبرت عن تطلعها للتعاون مع مصر عند توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى فى 2019، مرحبة باستمرار الزيارات الأفريقية الناجحة بما فى ذلك رجال الأعمال والرياضيين والفنانين والعلماء والطلبة الأفارقة.

 

4

وأبرز سفير مصر فى بلجراد أن كلمة المجموعة الأفريقية التى ألقاها سفير الجزائر بصفته عميد السلك الأفريقي، قد أثنت على قرار الحكومة الصربية العام الماضى لتسمية يوم ٢٥ مايو من كل عام يوما وطنيا للصداقة الصربية الأفريقية، كما طالبت الحكومة الصربية ببناء شراكة قوية مع أفريقيا على أساس جدول الأعمال 2063.

1
 

 

وكشف "الجويلى" أنه إضافة إلى هذا الاحتفال الرسمي، فإن السفارة ستشارك كذلك فى مهرجان "دوربار"، أى "مهرجان المهرجانات بمتحف الفن الأفريقى يوم 24 يونيو من خلال تقديم الموسيقى ومنتجات الحرف اليدوية والسلع التقليدية، إضافة إلى الكتيبات السياحية.

 

5

ودعا سفير مصر فى بلجراد الفرق الموسيقية والاستعراضية المصرية المتخصصة فى الفنون الأفريقية إلى التقدم للمشاركة فى المهرجان، سواء فى دورته المقبلة أو التالية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصربى موسلين المعروض لخلافة البدرى.. درب زيدان وقاد بوردو لربع نهائي اليوروباليج

الرئيس الصربى: كوسوفو العقبة الرئيسية أمام الانضمام للاتحاد الأوروبى

صربيا تمنع دخول فريق "كاراتيه" من كوسوفو لأراضيها بسبب نزاع سياسى

بلجراد

اخبار بلجراد

صربيا

مصر

افريقيا

يوم افريقيا

الاتحاد الافريقى




لا تفوتك
التخطيط: انخفاض البطالة بين يناير ومارس لأقل مستوياتها منذ أربع سنوات

التخطيط: انخفاض البطالة بين يناير ومارس لأقل مستوياتها منذ أربع سنوات

نقابة الإعلاميين: ننسق مع "الأعلى للإعلام" لوقف برنامج رامز تحت الصفر

نقابة الإعلاميين: ننسق مع "الأعلى للإعلام" لوقف برنامج رامز تحت الصفر

فى أول بامتحانات الدبلومات الفنية.. "اللجان سايبة".. حيازة الطلاب التليفونات المحمولة رغم حظر دخولها المدارس.. ظهور الواتس آب كوسيلة للغش بلجان فى القاهرة.. والسماح لطلبة بالاختبار بعد تأخرهم 45 دقيقة.. صور

فى أول بامتحانات الدبلومات الفنية.. "اللجان سايبة".. حيازة الطلاب التليفونات المحمولة رغم حظر دخولها المدارس.. ظهور الواتس آب كوسيلة للغش بلجان فى القاهرة.. والسماح لطلبة بالاختبار بعد تأخرهم 45 دقيقة.. صور

صور.. القصر الملكى البريطانى يحتفل بزفاف الأمير هارى وميجان ماركل.. الملكة إليزابيث وأفراد العائلة المالكة يحضرون المراسم بكنيسة سانت جورج.. جورج كلونى وأمل علم الدين وأوبرا وينفرى وبيكهام أبرز الحضور

صور.. القصر الملكى البريطانى يحتفل بزفاف الأمير هارى وميجان ماركل.. الملكة إليزابيث وأفراد العائلة المالكة يحضرون المراسم بكنيسة سانت جورج.. جورج كلونى وأمل علم الدين وأوبرا وينفرى وبيكهام أبرز الحضور

شاهد فى دقيقة.. صلاح وحجازى ضمن ملوك الأرقام القياسية بالبريميرليج

شاهد فى دقيقة.. صلاح وحجازى ضمن ملوك الأرقام القياسية بالبريميرليج

البرتغالى فيريرا يطلب 5 ملايين جنيه شهرياً لتدريب الأهلى

البرتغالى فيريرا يطلب 5 ملايين جنيه شهرياً لتدريب الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة