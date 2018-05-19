سوريا تنجز 60 % لأعمال صيانة الكليات المتضررة من الإرهاب بمحافظة الحسكة

كتب: محمد الأحمدى

أنجز فرع جامعة الفرات فى محافظة الحسكة السورية 60 % من أعمال صيانة الكليات الجامعية المتضررة جراء الأعمال الإرهابية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وبين رئيس فرع جامعة الفرات فى الحسكة الدكتور نجم الحميدى بتصريحات صحفية أن أعمال الصيانة المنفذة عن طريق فرع الإسكان العسكرى تسير بوتيرة جيدة ومن المتوقع استكمالها قبل بداية الامتحانات الجامعية المقررة فى العشرين من شهر يونيو القادم، لافتا إلى أن أعمال الصيانة شملت أعمال الكهرباء والمنجور والألمنيوم والأسقف المستعارة ودورات المياه وإعادة بناء الأجزاء المتهدمة جراء الإرهاب.

وأشار الحميدى إلى أن رئاسة جامعة الفرات خصصت مبلغ 60 مليون ليرة سورية لكامل الصيانات المطلوبة فى كليات الاقتصاد والهندسة المدنية وطب الأسنان والعلوم والهندسة الزراعية إضافة إلى كلية الحقوق.

وكان فرع الجامعة قد بدأ بأعمال الصيانة فى الخامس عشر من شهر أبريل الماضى.