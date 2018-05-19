"سانا": المجموعات الإرهابية تستهدف بقذائف الهاون محافظة القنيطرة

"سانا": المجموعات الإرهابية تستهدف بقذائف الهاون محافظة القنيطرةالسبت، 19 مايو 2018 12:00 م
عناصر من الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
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استهدفت المجموعات المسلحة،اليوم السبت، بقذائف الهاون محافظة القنيطرة السورية،ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فى الممتلكات .
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المجموعات الإرهابية استهدت بالقذائف مدينة (البعث) فى محافظة القنيطرة، مضيفة أن عددا من قذائف الهاون أطلقها إرهابيون ينتشرون فى عدد من قرى وبلدات ريف القنيطرة الشمالى والغربى، سقطت بين المنازل السكنية فى مدينة البعث وفى محيطها، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فى الممتلكات.
وأشارت (الوكالة) إلى أن وحدة من الجيش السورى ردت على مصادر إطلاق القذائف ودمرت نقاطا محصنة للإرهابيين.
وبحسب (سانا) تنتشر فى ريف القنيطرة مجموعات إرهابية يتبع معظم أفرادها تنظيم جبهة النصرة، وتسهدف بالقذائف الصاروخية ورصاص القنص على الأهالى فى المناطق المجاورة.
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