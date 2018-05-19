video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 19 مايو 2018 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"سانا": المجموعات الإرهابية تستهدف بقذائف الهاون محافظة القنيطرة

السبت، 19 مايو 2018 12:00 م
"سانا": المجموعات الإرهابية تستهدف بقذائف الهاون محافظة القنيطرة عناصر من الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق

استهدفت المجموعات المسلحة،اليوم السبت، بقذائف الهاون محافظة القنيطرة السورية،ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فى الممتلكات .

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المجموعات الإرهابية استهدت بالقذائف مدينة (البعث) فى محافظة القنيطرة، مضيفة أن عددا من قذائف الهاون أطلقها إرهابيون ينتشرون فى عدد من قرى وبلدات ريف القنيطرة الشمالى والغربى، سقطت بين المنازل السكنية فى مدينة البعث وفى محيطها، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فى الممتلكات.

وأشارت (الوكالة) إلى أن وحدة من الجيش السورى ردت على مصادر إطلاق القذائف ودمرت نقاطا محصنة للإرهابيين.

وبحسب (سانا) تنتشر فى ريف القنيطرة مجموعات إرهابية يتبع معظم أفرادها تنظيم جبهة النصرة، وتسهدف بالقذائف الصاروخية ورصاص القنص على الأهالى فى المناطق المجاورة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمريكا تسحب مساعداتها من شمال غرب سوريا

التلفزيون السورى: سماع دوى انفجارات قرب مطار حماة فى سوريا

الكرملين: أعداد من القوات الأجنبية موجودة فى سوريا بشكل غير قانونى

سانا

سوريا

القنيطره

الازمه السوريه

الحرب فى سوريا




لا تفوتك
القوات المسلحة تقيم 132 مائدة إفطار رمضانية بمحافظات الجمهورية

القوات المسلحة تقيم 132 مائدة إفطار رمضانية بمحافظات الجمهورية

وزيرة التضامن توجه بالتحقيق فى تعرض أطفال بدار رعاية بالإسكندرية للاعتداء

وزيرة التضامن توجه بالتحقيق فى تعرض أطفال بدار رعاية بالإسكندرية للاعتداء

5 محاور لتوفير الأسمدة الصيفية فى رمضان.. الزراعة: غرف عمليات وخط ساخن وتتبع الشحن من المصنع للجمعيات.. وحظر النقل إلا بتصريح.."الخدمات والمتابعة": استمرار الصرف ولا أزمات.. والزرع شرط الصرف وليس امتلاك الحيازة

5 محاور لتوفير الأسمدة الصيفية فى رمضان.. الزراعة: غرف عمليات وخط ساخن وتتبع الشحن من المصنع للجمعيات.. وحظر النقل إلا بتصريح.."الخدمات والمتابعة": استمرار الصرف ولا أزمات.. والزرع شرط الصرف وليس امتلاك الحيازة

صور.. "اليوم السابع" فى معايشة مع القوات الخاصة بوزارة الداخلية.. ميادين قتال للتدريب على 700 سيناريو للتعامل مع الإرهاب والجريمة.. لأول مرة الشرطة النسائية بزى القوات الخاصة ومهارات فائقة فى الاقتحامات

صور.. "اليوم السابع" فى معايشة مع القوات الخاصة بوزارة الداخلية.. ميادين قتال للتدريب على 700 سيناريو للتعامل مع الإرهاب والجريمة.. لأول مرة الشرطة النسائية بزى القوات الخاصة ومهارات فائقة فى الاقتحامات

روقى بالك بعد الفطار واعملى "الهاموك" فى بيتك.. 10 طرق سهلة جربيها

روقى بالك بعد الفطار واعملى "الهاموك" فى بيتك.. 10 طرق سهلة جربيها

صندوق التمويل العقارى: تخصيص 166 ألف شقة لمحدودى الدخل منذ بداية المشروع

صندوق التمويل العقارى: تخصيص 166 ألف شقة لمحدودى الدخل منذ بداية المشروع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة