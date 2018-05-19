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حنان عشراوى: قرار مجلس حقوق الإنسان يجسّد العدالة الدولية

السبت، 19 مايو 2018 12:55 م
حنان عشراوى: قرار مجلس حقوق الإنسان يجسّد العدالة الدولية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى
رام الله (أ ش أ)
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رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، بتصويت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة فى جلسته الطارئة التى عقدت أمس الجمعة، على مشروع قرار يدين الجرائم الإسرائيلية ويدعو لإيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه الاستعجال للتحقيق فى جميع انتهاكات القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا سيما فى قطاع غزة التى بدأت فى 30 مارس 2018 .

واعربت عشراوى، فى بيان صحفى اليوم السبت، عن شكرها وتقديرها البالغ لأعضاء مجلس حقوق الإنسان الذين اتخذوا موقفا مبدئيا بالتصويت بأغلبية ساحقة لصالح هذا القرار، فى خطوة تشكل استثمارا هاما يصب فى مصلحة الأمن والسلام بالمنطقة، وتؤكد التزام المجلس بالوقوف إلى جانب الحق والعدالة ضد الظلم والطغيان " .

وشددت على أن مثل هذا القرار يرسل رسالة واضحة وقوية لإسرائيل بأن هناك ثمنا تدفعه مقابل ممارساتها الأحادية، وانتهاكاتها غير القانونية واللاأخلاقية.

واستهجنت عشراوى موقف الدول التى صوتت ضد هذا القرار وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الامريكية واستراليا وقالت "إن التصويت ضد هذه القرار لصالح إسرائيل على حساب حقوق وحياة الشعب الفلسطيني، والضرب بعرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى والديمقراطية وحقوق الإنسان، يؤكد تواطؤ هذه الدول مع الاحتلال ومساهمتها فى خلق حالة من عدم الاستقرار فى المنطقة وخارجها".

وانهت عشراوى بيانها بأهمية أن يتبع هذا الالتزام الإيجابى تدابير عقابية جدية وفاعلة، بما فى ذلك فرض عقوبات قانونية وسياسية واقتصادية على دولة الاحتلال، ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا الاعزل.

 


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