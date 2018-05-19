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حفتر يصدر قرارا بتشكيل غرفة عمليات مشتركة فى منطقة الخليج العسكرية

السبت، 19 مايو 2018 10:28 م
حفتر يصدر قرارا بتشكيل غرفة عمليات مشتركة فى منطقة الخليج العسكرية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر
كتب أحمد جمعة
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أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة بالقاسم حفتر، قرارا يقضي بتشكيل غرفة عمليات مشتركة وبعضوية جميع الاجهزة الامنية والعسكرية وأجهزة الشرطة، وغرفة عمليات أجدابيا ومديريات الأمن الواقعة في نطاق حدود منطقة الخليج العسكرية.
 
ووفقا للقرار، يكون رئيس غرفة العمليات المشتركة العميد خليفة امراجع ارحيم، آمرا لمنطقة الخليج العسكرية.
 
ومن المقرر أن يكون تمركز الغرفة بمدينة اجدابيا، وتختص هذه الغرفة بكل المواقف الأمنية داخل المنطقة، ولها صلاحيات اتخاذ القرارات الأمنية والإدارية بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، على أن تكون علي اتصال بالغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي، وإدارة الاستخبارات العسكرية بالقيادة العامة، وإحالة بلاغاتها والمواقف الأمنية لهما.
 

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