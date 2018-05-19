video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 19 مايو 2018 05:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تونس تدعو لتدخل دولى لوضع حد للممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى

السبت، 19 مايو 2018 04:00 ص
تونس تدعو لتدخل دولى لوضع حد للممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى خميس الجهيناوى وزير الشئون الخارجية التونسى
تونس أ ش أ
إضافة تعليق

أكد وزير الشئون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، أن ما تشهده الأراضى الفلسطينية اليوم من قتل وتنكيل بأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق على يد قوّات الاحتلال الإسرائيلي، وما خلّفه من حصيلة ثقيلة فى أعداد الشهداء والمصابين أمر مدان ومرفوض بكلّ المقاييس القانونية والإنسانية.

وقال الجهيناوى -فى كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى خلال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامى بإسطنبول- إن القرار الأمريكى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، ساهم بشكل كبير فى تكريس هذا التوجّه ومثّل عاملا إضافيا لمزيد من تعقيد الأوضاع ودفْع المنطقة نحو دوامة جديدة من التوتّر والعنف وعدم الاستقرار.

ودعا الوزير التونسى -حسب البيان الصادر عن وزارة الشئون الخارجية التونسية- المجتمع الدولى والمؤسّسات الأممية إلى تحمّل مسئولياتها والتدخّل الفورى لوضع حدّ لهذه المظلمة التاريخية وللممارسات العدوانية الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، كما دعا إلى تضافر كل الجهود لمساندة الشعب الفلسطينى الشقيق وتوسيع دائرة الاعتراف الدولى بحقوقه المشروعة، وبالوضع التاريخى والقانونى لمدينة القدس الشريف، باعتبار رمزيتها ومكانتها المحورية لدى كل الشعوب العربية والإسلامية وفى قضية السّلام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس التونسى: نسبة النمو بلغت 2.5% خلال الربع الأول من العام الجارى

تونس

تدخل دولى

الممارسات الإسرائيلية

الشعب الفلسطينى




لا تفوتك
صندوق التمويل العقارى: تخصيص 166 ألف شقة لمحدودى الدخل منذ بداية المشروع

صندوق التمويل العقارى: تخصيص 166 ألف شقة لمحدودى الدخل منذ بداية المشروع

عبد الله السعيد يتحدث عن تجربته فى فنلندا.. ومشاركة مصر بالمونديال

عبد الله السعيد يتحدث عن تجربته فى فنلندا.. ومشاركة مصر بالمونديال

القمة الإسلامية تواجه حصار القدس بـ30 قرارا.. تحميل "تل أبيب" مسئولية استشهاد 60 فلسطينيا.. مطالبة مجلس الأمن الدولى بتشكيل لجنة للتحقيق.. وحظر دخول منتجات إسرائيل.. وإنشاء الصندوق الوقفى الإنمائى لدعم اللاجئين

القمة الإسلامية تواجه حصار القدس بـ30 قرارا.. تحميل "تل أبيب" مسئولية استشهاد 60 فلسطينيا.. مطالبة مجلس الأمن الدولى بتشكيل لجنة للتحقيق.. وحظر دخول منتجات إسرائيل.. وإنشاء الصندوق الوقفى الإنمائى لدعم اللاجئين

"الثانوية التراكمية" فى الطريق.. التعليم: لجان تفحص مدارس المحافظات لرصد احتياجات البنية التكنولوجية وتطبيقها.. مصادر: المنشآت ستكون جاهزة قبل بدء العام الدراسى.. وتعميم أنشطة "التوكاتسو" على رياض الأطفال

"الثانوية التراكمية" فى الطريق.. التعليم: لجان تفحص مدارس المحافظات لرصد احتياجات البنية التكنولوجية وتطبيقها.. مصادر: المنشآت ستكون جاهزة قبل بدء العام الدراسى.. وتعميم أنشطة "التوكاتسو" على رياض الأطفال

صور.. إشادات بالجملة بياسر جلال فى "رحيم" والتفاف الجمهور حول أول حلقتين

صور.. إشادات بالجملة بياسر جلال فى "رحيم" والتفاف الجمهور حول أول حلقتين

"إسكان البرلمان"تقترح 100جنيه للمتر قابلة للزيادة للتصالح بمخالفات البناء

"إسكان البرلمان"تقترح 100جنيه للمتر قابلة للزيادة للتصالح بمخالفات البناء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة