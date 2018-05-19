المغرب تجمد خطة للتوأمة مع جواتيمالا سيتى ردا على نقل السفارة للقدس

(رويترز)

قال لحسن العمرانى نائب رئيس بلدية العاصمة المغربية الرباط اليوم السبت إن الرباط علقت خططا لشراكة توأمة مع جواتيمالا سيتى احتجاجا على نقل جواتيمالا سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقال العمرانى من حزب العدالة والتنمية لرويترز إنه فى أعقاب قرار جواتيمالا إقامة سفارة لها فى القدس قرر مجلس مدينة الرباط رفض النقاش بشأن اتفاقية التوأمة مع جواتيمالا سيتى تضامنا مع الشعب الفلسطينى .

وافتتحت جواتيمالا سفارة فى القدس يوم الأربعاء بعد يومين من نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى هناك فى خطوة أثارت غضب الفلسطينيين ولاقت إدانة دولية.

وقتلت القوات الإسرائيلية 60 متظاهرا فلسطينيا عند الحدود مع غزة فى اليوم الذى افتتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها الجديدة فى القدس. وتقول إسرائيل إن حركة حماس التى تدير قطاع غزة هى التى حرضت على العنف وهو ما تنفيه حماس.

وكان مجلس مدينة الرباط قد قرر فى السابق التصويت على مشروع توأمة مع جواتيمالا سيتى الأسبوع الماضي.

وافتتحت جواتيمالا سفارة فى الرباط وهى الثانية فى أفريقيا فى نوفمبر تشرين الثانى 2017.