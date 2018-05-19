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السبت، 19 مايو 2018 02:44 م
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العثور على جثة إرهابى وضبط ألغام وقنابل هاون فى ديالى

السبت، 19 مايو 2018 02:25 م
العثور على جثة إرهابى وضبط ألغام وقنابل هاون فى ديالى الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم السبت، العثور على جثة "إرهابى" كان قد تعرض إلى إصابة فى وقت سابق على يد القوات الأمنية، وضبط ألغام وقنابل هاون فى محافظة ديالى .

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول فى بيان له - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن " القوات الأمنية فى قيادة عمليات ديالى عثرت على جثة إرهابى فى منطقة زراعية قرب قرية (احمد طاهر) التابعة إلى قضاء خانقين حيث كان قد تعرض إلى إصابة فى وقت سابق على يد القوات الأمنية".

وأضاف البيان أن القوات "تمكنت من تطهير ساحة بمساحة 4000 متر مربع، وعثرت على 8 ألغام ضد الأشخاص، كما طهرت ساحة أخرى بمساحة 2500 متر مربع وعثرت على 24 لغما مختلفا و10 محركات رمانة قاذفة" .

 


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