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الصحف السعودية: قرارات "الوزارى العربى" بشأن فلسطين تلقى قبولا دوليا

السبت، 19 مايو 2018 08:49 ص
الصحف السعودية: قرارات "الوزارى العربى" بشأن فلسطين تلقى قبولا دوليا قوات الاحتلال تمطر الفلسطينيين بقنابل الغاز
الرياض (أ ش أ)
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أكدت الصحف السعودية، اليوم السبت، أن القرارات التى اتخذها المجلس الوزارى العربى فى اجتماعه الطارئ بناءً على طلب السعودية بشأن فلسطين تلقى قبولا دوليا لقابليتها للتنفيذ.

وتحت عنوان "تحرك واقعى" ذكرت صحيفة (الرياض) - فى افتتاحيتها - "أن الذى ميّز تلك القرارات أنها وضعت حساب الإجراءات المضادة التى من المتوقع أن تتخذ خاصة من قبل الولايات المتحدة لعرقلة أى خطوات قد تُتّخذ فى مجلس الأمن"، مضيفة أن "المجموعة العربية فى الأمم المتحدة ستتحرك فى أكثر من اتجاه من أجل التوصل إلى تحقيق قانونى جاد فى الفعل الإسرائيلى، وكون المطالب مشروعة وتأتى فى السياق المفترض أن يتبع ويلقى قبولاً دولياً" .

واختتمت الصحيفة بقولها "اتخذت الدول العربية موقفاً حازماً يحترم، ومن الواجب ألا يقف اتخاذ القرار عند هذا الحد، بل علينا الاستمرار فى المطالبة بحقوقنا، والدفاع عنها رغم العقبات التى من الممكن أن تواجهنا، لكنها لن تفُتَّ فى عضدنا كوننا أصحاب حق لا يضيع رغم طول الأمد".

وفى السياق ذاته.. ذكرت صحيفة "عكاظ"، فى افتتاحيتها بعنوان (مواقف لا تقبل المساومة)، "أن سياسات السعودية تجاه قضايا الأمة ومصالح المنطقة فى موضعها الثابت وأنها باقية على أصالة مواقفها، مستشهدة فى ذلك بتصريح وزير الخارجية السعودى عادل الجبير فى أعقاب اختتام اجتماع مجلس الجامعة العربية، حيث أكد أن المملكة تنظر إلى القضية الفلسطينية بوصفها القضية الأولى لها وللعالم العربى والإسلامى".

واختتمت الصحيفة بالقول"إن تاريخ المملكة ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية بديمومة صادقة ومخلصة دون شعارات فارغة أو مزايدات بلا مضمون، واضح لا خفاء فيه، ويتجلى فى مواقفها فى الهيئات الدولية وتسخير علاقاتها مع الدول المؤثرة عالميا، نصرة للقضية الفلسطينية بشكل عام، وللقدس العربية بشكل خاص".

 


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