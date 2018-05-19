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البرلمان العراقى يوجه مفوضية الانتخابات باتخاذ وسائل الثقة بالعملية الانتخابية

السبت، 19 مايو 2018 03:32 م
البرلمان العراقى يوجه مفوضية الانتخابات باتخاذ وسائل الثقة بالعملية الانتخابية رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى
بغداد (أ ش أ)
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أعلن رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، اليوم السبت، أن البرلمان سيوجه كتابا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ الوسائل التى توفر الثقة بالعملية الانتخابية.

وأضاف الجبورى -فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن من هذه الوسائل "إجراء العد والفرز العشوائى وإحالة القضايا الجنائية إلى الجهات المختصة فى الحالات التى شابها سوء التصرف وتزويد الكيانات السياسية بصورة ضوئية للنتائج، والتأكد من عملية مطابقة البيانات المرسلة من خلال عدة الصناديق والطلب من الهيئة القضائية للانتخابات والتعامل مع الطعون بإمعان وحيادية".

وتابع كذلك "قيام اللجنة القانونية بمتابعة العملية الانتخابية وما رافقها من إشكالات تم ذكرها من قبل بعض الأطراف فضلا عن متابعة ما جرى فى انتخابات محافظة كركوك ".

كانت رئاسة مجلس النواب، قد قررت أمس الأول الخميس دعوة النواب إلى حضور جلسة استثنائية اليوم السبت لمناقشة المشاكل التى رافقت الانتخابات، بناء على طلب موقع من قبل 81 نائبا.

يشار إلى أن التركمان والعرب فى كركوك احتجوا على النتائج، وطالبوا بإعادة فرز الأصوات يدويا، حيث يقولون إن تزويرا حصل فى برمجة الأجهزة الإلكترونية المسؤولة عن حساب أصوات الناخبين، فيما دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى فرز وعد أصوات الانتخابات البرلمانية فى كركوك يدويا لإنهاء الأزمة.

يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت، السبت الماضي، عن نجاح عملية الاقتراع التى جرت فى العراق بنسبة مشاركة بلغت44.52%، فى أول انتخابات يشهدها العراق بعد الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابى.

 


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