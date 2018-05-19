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السبت، 19 مايو 2018 02:41 م
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الأردن والسعودية يبحثان المستجدات الإقليمية على هامش قمة "التعاون الإسلامى"

السبت، 19 مايو 2018 02:33 م
الأردن والسعودية يبحثان المستجدات الإقليمية على هامش قمة "التعاون الإسلامى" وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى
عمان (أ ش أ)
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بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى ووزير الخارجية السعودى عادل الجبير، الجهود المبذولة لإسناد الأشقاء الفلسطينيين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية وسبل تطوير العلاقات الثنائية.

وأكد الوزيران خلال لقائهما على هامش مؤتمر القمة الإسلامية غير العادى فى إسطنبول استمرار التعاون مع الأشقاء والعمل مع المجتمع الدولى من أجل كسر الجمود فى جهود حل الصراع على أساس حل الدولتين الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

ووفقا لبيان صادرعن الخارجية الأردنية اليوم السبت، فقد بحث الوزيران سبل التعاون والتنسيق لتنفيذ مقررات اجتماع وزراء خارجية مجلس الجامعة العربية غير العادى يوم الخميس الماضى وقرارات الجامعة السابقة وقرارات القمة الإسلامية فى إسطنبول أمس للحد من تداعيات قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس.

وأكد الوزيران حرص البلدين الشقيقين على تطوير العلاقات الثنائية الأخوية الاستراتيجية وتعزيزها فى جميع المجالات تنفيذا لتوجيهات العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

 


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