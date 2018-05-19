استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته خلال مشاركته فى مسيرة العودة على حدود غزة

استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته خلال مشاركته فى مسيرة العودة على حدود غزةالسبت، 19 مايو 2018 06:00 م
شهيد فلسطينى - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، استشهاد الشاب أحمد العبد أبو سمرة البالغ من العمر 21 عامًا، متأثرا بجروحه التى أصيب بها يوم الاثنين الماضى شرق جباليا شمال شرق غزة، وكان الشهيد أبو سمرة، قد أصيب برصاص الاحتلال خلال مشاركته فى مسيرة العودة عند السياج الفاصل.
وكانت مصادر طبية، قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، عن استشهاد الشاب محمد مازن عليان (20عاما)، والمواطن معين الساعى (58 عاما) من مخيم الشاطئ، متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال يوم الاثنين الماضى أيضا، وباستشهاد أبو سمرة يرتفع عدد الشهداء منذ انطلاق "مسيرات العودة" فى الـ30 من مارس الماضى إلى 120 شهيدا، وإصابة أكثر من 12 ألف مواطن.
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