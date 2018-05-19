استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة

استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق غزةالسبت، 19 مايو 2018 09:15 ص
مصاب فلسطينى على حدود غزة
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أعلنت مصادر طبية فى مستشفى الشفاء بمدينة غزة فجر اليوم السبت، عن استشهاد المواطن معين الساعى (58 عاما) من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال مشاركته بمسيرة العودة يوم الاثنين الماضى شرق المدينة تزامناً مع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.
وكان أكثر من 63 مواطنا استشهدوا الاثنين الماضى برصاص الاحتلال وأصيب أكثر من 3000 شخص آخرين.
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