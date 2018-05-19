video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 19 مايو 2018 05:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمريكا تسحب مساعداتها من شمال غرب سوريا

السبت، 19 مايو 2018 05:20 ص
أمريكا تسحب مساعداتها من شمال غرب سوريا جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
واشنطن (رويترز)
إضافة تعليق

ذكرت شبكة (سي.بي.إس نيوز) التلفزيونية الإخبارية، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سحبت كل مساعداتها من شمال غرب سوريا فى خطوة قالت إنها تظهر أن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من سوريا سريعا بمجرد إلحاق الهزيمة الكاملة بتنظيم داعش.

وقالت الشبكة، نقلا عن مسؤولين بالإدارة لم تذكر أسماءهم، إن الإدارة ستخفض عشرات ملايين الدولارات من الجهود السابقة المدعومة من الولايات المتحدة "للتصدى للتطرف العنيف ودعم المنظمات المستقلة ووسائل الإعلام المستقلة ودعم التعليم".

وأضافت الشبكة، أن القرار اتخذ خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن طلب الرئيس ترامب مراجعة لكل المساعدات الأمريكية لسوريا.

وقالت (سي.بي.إس) "ينظر إلى المساعدات الأمريكية فى المنطقة الشمالية الغربية على أنها غير مؤثرة بشكل كبير فى سوريا على المدى البعيد"، ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الخارجية على طلبات من رويترز للتعليق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين: أعداد من القوات الأجنبية موجودة فى سوريا بشكل غير قانونى

التلفزيون السورى: سماع دوى انفجارات قرب مطار حماة فى سوريا

أمريكا

أخبار أمريكا

سوريا

أخبار سوريا




لا تفوتك
صندوق التمويل العقارى: تخصيص 166 ألف شقة لمحدودى الدخل منذ بداية المشروع

صندوق التمويل العقارى: تخصيص 166 ألف شقة لمحدودى الدخل منذ بداية المشروع

عبد الله السعيد يتحدث عن تجربته فى فنلندا.. ومشاركة مصر بالمونديال

عبد الله السعيد يتحدث عن تجربته فى فنلندا.. ومشاركة مصر بالمونديال

القمة الإسلامية تواجه حصار القدس بـ30 قرارا.. تحميل "تل أبيب" مسئولية استشهاد 60 فلسطينيا.. مطالبة مجلس الأمن الدولى بتشكيل لجنة للتحقيق.. وحظر دخول منتجات إسرائيل.. وإنشاء الصندوق الوقفى الإنمائى لدعم اللاجئين

القمة الإسلامية تواجه حصار القدس بـ30 قرارا.. تحميل "تل أبيب" مسئولية استشهاد 60 فلسطينيا.. مطالبة مجلس الأمن الدولى بتشكيل لجنة للتحقيق.. وحظر دخول منتجات إسرائيل.. وإنشاء الصندوق الوقفى الإنمائى لدعم اللاجئين

"الثانوية التراكمية" فى الطريق.. التعليم: لجان تفحص مدارس المحافظات لرصد احتياجات البنية التكنولوجية وتطبيقها.. مصادر: المنشآت ستكون جاهزة قبل بدء العام الدراسى.. وتعميم أنشطة "التوكاتسو" على رياض الأطفال

"الثانوية التراكمية" فى الطريق.. التعليم: لجان تفحص مدارس المحافظات لرصد احتياجات البنية التكنولوجية وتطبيقها.. مصادر: المنشآت ستكون جاهزة قبل بدء العام الدراسى.. وتعميم أنشطة "التوكاتسو" على رياض الأطفال

صور.. إشادات بالجملة بياسر جلال فى "رحيم" والتفاف الجمهور حول أول حلقتين

صور.. إشادات بالجملة بياسر جلال فى "رحيم" والتفاف الجمهور حول أول حلقتين

"إسكان البرلمان"تقترح 100جنيه للمتر قابلة للزيادة للتصالح بمخالفات البناء

"إسكان البرلمان"تقترح 100جنيه للمتر قابلة للزيادة للتصالح بمخالفات البناء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة