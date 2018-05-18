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الجمعة، 18 مايو 2018 02:00 م
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وزير الداخلية التونسى: القضاء على 6 إرهابيين منذ بداية 2018

الجمعة، 18 مايو 2018 01:24 م
وزير الداخلية التونسى: القضاء على 6 إرهابيين منذ بداية 2018 الشرطة التونسية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن وزير الداخلية التونسى لطفى براهم، اليوم الجمعة، أنه تم القضاء على 6 إرهابيين منذ بداية عام 2018 مقابل القضاء على 7 إرهابيين خلال نفس الفترة من عام 2017.

وأضاف الوزير، أنه تم تسجيل 507 قضية ارهابية فى 2018 مقابل 536 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2017، وإحالة 322 شخصا إلى العدالة لانضمامهم إلى تنظيم إرهابى مقابل 562 شخصا خلال الفترة نفسها من عام 2017.


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