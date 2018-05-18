وزير الخارجية اليمنى يترأس وفدا مشاركا بالقمة الإسلامية بإسطنبول

إيمان حنا

يشارك اليمن فى اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى التحضيرى للقمة الإسلامية الاستثنائية السابعة التى ستنعقد مساء اليوم فى اسطنبول التركية بوفد يترأسه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافى.

تناقش القمة بحضور زعماء وقادة 56 دولة عضو فى المنظمة، تبعات القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية الى القدس الشريف وما تلاه من مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق أبناء الشعب الفلسطينى، الذين عبروا عن رفضهم لذلك القرار المخالف لقرارات مجلس الأمن الدولى والقانون الدولى.

ويبحث الوزراء الخطوات والإجراءات التى يمكن اتخاذها من قبل المنظمة والدول الأعضاء لمواجهة الخطوة الأمريكية ووضع حد للانتهاكات التى ترتكبها إسرائيل ومعاقبة مرتكبى تلك الانتهاكات والمجازر.

وسيلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى كلمة نيابة عن الرئيس عبدربه منصور هادى.