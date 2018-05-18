ملك الأردن يتوجه إلى تركيا للمشاركة فى القمة الاستثنائية لـ"التعاون الإسلامى"الجمعة، 18 مايو 2018 04:34 م
العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
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توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الجمعة، إلى مدينة اسطنبول التركية، حيث يشارك فى أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي.
وبحسب الديوان الملكى الهاشمى، يضم الوفد المرافق للعاهل الأردنى الأمير فيصل بن الحسين، والأمير على بن الحسين، والأمير حمزة بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي.
ويأتى انعقاد القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامى فى ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية من تطورات إثر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتداءات والعنف الذى تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
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