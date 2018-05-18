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الجمعة، 18 مايو 2018 01:56 م
خالد صلاح
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مقتل 25 حوثيا فى غارات للتحالف العربى على جبهة الساحل الغربى لليمن

الجمعة، 18 مايو 2018 01:31 م
مقتل 25 حوثيا فى غارات للتحالف العربى على جبهة الساحل الغربى لليمن قصف فى اليمن - أرشيفية
أ ش أ
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قٌتل 25 عنصرا من ميليشيات الحوثى الانقلابية فى اليمن، من بينهم قائد الحوثيين فى مديرية التحيتا، فى غارات للتحالف العربى فى جبهة الساحل الغربى لليمن.

وقالت مصادر يمنية وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم الجمعة، إن 18 حوثيا قتلوا جراء غارة استهدفت عربتين عسكريتين فى مديرية التحيتا جنوبى محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، مؤكدة أن من بين القتلى قائد الحوثيين فى المديرية، وأضافت المصادر، أن مقاتلات التحالف العربى قصفت مركبة تابعة للميليشيات الحوثية فى مديرية الجراحى، مما أسفر عن مقتل 7 مسلحين كانوا على متنها.

 


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