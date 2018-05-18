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مسئول عراقى: منطقة المطيبيجة بصلاح الدين تحولت لمركز أساسى لداعش

الجمعة، 18 مايو 2018 05:23 م
مسئول عراقى: منطقة المطيبيجة بصلاح الدين تحولت لمركز أساسى لداعش داعش
أ ش أ
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كشف مسؤول محلى فى محافظة ديالى، اليوم الجمعة، عن تحول منطقة المطيبيجة إلى "مركز أساسى لداعش" فى العراق، فيما دعا إلى وضع تلك المناطق ضمن خطة "المسك الأمني".

وقال محمد ضيفان العبيدى رئيس مجلس "ناحية العظيم" فى تصريح لقناة "السومرية نيوز"، إن "المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين، لكنها ضمن حدود الأخيرة، تشكل حاليا مركزا أساسيا لاستقطاب فلول داعش من عدة محافظات ومنها ديالي"، مشيرا إلى أن الأعداد فيها فى تزايد مستمر وفق المعلومات المتوفرة.


وأضاف العبيدى، أن تحول المطيبيجة والمناطق القريبة منها، مثل الميتة، إلى مسرح لأنشطة داعش يمثل تهديدا جديا لأمن المناطق المحررة، خاصة ضمن قاطع ناحية العظيم الذى يعد خططا متقدما فى مواجهة داعش ومحاولات تسلله المتكررة بين فترة وأخرى.


وحذر العبيدى من خطورة بقاء المطيبيجة وبقية المناطق خارج خطة "المسك الأمني"، داعيا إلى أهمية معالجة الأمر من قبل المؤسسة الأمنية.


وتعد المطيبيجة من المناطق الخطيرة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين لانتشار مجاميع مسلحة فيها تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

 

 


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المطيبيجة




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