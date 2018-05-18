غارات تركية على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستانى شمال العراق

غارات تركية على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستانى شمال العراقالجمعة، 18 مايو 2018 12:58 م
الجيش التركى - أرشيفية
إضافة تعليق
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، بأن مقاتلات تركية نفذت غارات على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستانى فى شمال العراق.
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن وسائل الإعلام، قولها، إن الضربات دمرت 12 هدفا لحزب العمال الكردستانى، تتضمن مخابئ وملاجئ ومستودعات أسلحة، مشيرة إلى أن المناطق التى استهدفها الطيران التركى هى غارة ومتينا وسينات - هافتانين وهاكورك شمال العراق، وكان الجناح المسلح لحزب العمال الكردستانى قد أعلن فى وقت سابق تنفيذ عدة هجمات ضد الجيش التركى فى ناحية سيدكان الحدودية شمال أربيل، فيما يواصل الجيش التركى اقامة المواقع العسكرية لقواته وقصف مواقع مسلحى العمال الكردستانى بشكل مكثف.
إضافة تعليق
دفتر أحوال المواطن.. أهالى عزبة بلبل ببنى سويف يشكون غرق الشوارع بالصرف الصحى.. تلوث مياه الشرب بشارع الاتحاد الصغير فى بولاق.. مسعد محمد يحتاج جراحة بالقلب بالبحيرة.. هارون من ذوى الاحتياجات يطالب بتوفير وظيفة
المدرب الأجنبي"حديث الصباح والمساء" فى الأهلي.. اجتماعات متواصلة للجنة الكرة برئاسة الخطيب.. زيزو يُعلق على "خليفة" البدري.. جوزيه خارج الصورة.. وميهوب ينافس محمد يوسف على دخول الجهاز المعاون
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة