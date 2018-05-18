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غارات تركية على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستانى شمال العراق

الجمعة، 18 مايو 2018 12:58 م
غارات تركية على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستانى شمال العراق الجيش التركى - أرشيفية
أ ش أ
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أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، بأن مقاتلات تركية نفذت غارات على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستانى فى شمال العراق.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن وسائل الإعلام، قولها، إن الضربات دمرت 12 هدفا لحزب العمال الكردستانى، تتضمن مخابئ وملاجئ ومستودعات أسلحة، مشيرة إلى أن المناطق التى استهدفها الطيران التركى هى غارة ومتينا وسينات - هافتانين وهاكورك شمال العراق، وكان الجناح المسلح لحزب العمال الكردستانى قد أعلن فى وقت سابق تنفيذ عدة هجمات ضد الجيش التركى فى ناحية سيدكان الحدودية شمال أربيل، فيما يواصل الجيش التركى اقامة المواقع العسكرية لقواته وقصف مواقع مسلحى العمال الكردستانى بشكل مكثف.

 


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