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عكاظ: العقوبات على "حزب الله" جاءت لتقطع شرايين التمويل الإيرانى

الجمعة، 18 مايو 2018 09:50 ص
عكاظ: العقوبات على "حزب الله" جاءت لتقطع شرايين التمويل الإيرانى حسن نصر الله أمين عام حزب الله
الرياض (أ ش أ)
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اعتبرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن العقوبات الجديدة التى فرضتها المملكة بالشراكة مع الولايات المتحدة والدول الأعضاء فى مركز استهداف تمويل الإرهاب على كبار قادة حزب الله اللبنانى، جاءت لتقطع شرايين التمويل الإيرانى عن الحزب.

وقالت الصحيفة - فى افتتاحيتها الصادرة صباح اليوم الجمعة، تحت عنوان (حزب الله وذريعة المقاومة) - إنه منذ انطلاق "حزب الله" فى 1982، قامت هذه الميليشيا الموالية لنظام الولى الفقيه فى إيران برفع شعار مقاومة إسرائيل كواجهة إعلامية للتستر على المشروع الطائفي".

وأضافت أن الحزب "كان يخفى خلف ذلك الشعار ما كان يعمل عليه من ابتزاز للداخل اللبنانى قبل أن تنقل هذه الممارسات الإرهابية إلى خارج الحدود اللبنانية لتطال أعماله الإرهابية معظم الدول العربية خدمة للأجندات الإيرانية".

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت، أمس الأول ، إضافة 10 شخصيات من حزب الله اللبنانى على قائمة الإرهاب، بالإضافة إلى 4 كيانات.

 


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