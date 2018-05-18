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الجمعة، 18 مايو 2018 08:10 م
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عريقات: تشكيل لجنة التحقيق قرار صحيح نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلى

الجمعة، 18 مايو 2018 07:10 م
عريقات: تشكيل لجنة التحقيق قرار صحيح نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلى عريقات
(أ ش أ)
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رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بقرار تشكيل لجنة للتحقيق فى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وثمن عريقات ـ فى بيان اليوم ـ مواقف جميع الدول التى تقف إلى جانب الحق والعدل ، وخص الدول الـ 29 الذين صوّتوا فى مجلس حقوق الإنسان إلى جانب القرار.

وشدد على أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان بأغلبية كبيرة اليوم تشكيل لجنة تحقيق فى المجزرة التى ارتكبها جيش الاحتلال فى قطاع غزة، هو القرار الصحيح تجاه مساءلة قوة الاحتلال ومحاسبتها على خروقاتها للقانون الدولى والدولى الإنسانى وحقوق الإنسان وردع جرائمها، والانتصار لحقوق الضحايا، وإحقاق العدالة.

واستهجن عريقات موقف الدول التى صوتت ضد القرار ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا ، والـ 14 دولة التى امتنعت عن التصويت ، وأكد أن رسالة تلك الدول إلى إسرائيل هو تشجيعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين ، وفتح المنطقة على دوامة لا تنتهى من التطرف وإراقة الدماء.

وتساءل " لماذا ترفض الولايات المتحدة - التى اصطفت إلى جانب إسرائيل ودافعت عن احتلالها وجرائمها وتبنت روايتها خلال مسيرات العودة وزودتها بكل وسائل الحصانة - إرسال لجنة تقصى حقائق لإثبات ادعاءاتها".

وأكد عريقات أن الجانب الفلسطينى سيقدم كل الدعم والمساندة للجنة التحقيق ، وسيتابع مساعيه القانونية والسياسية فى جميع المنابر الدولية والعربية والإسلامية لمحاسبة الاحتلال وعقابه على جرائمه ودفع ثمن احتلاله ، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 


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الأمم المتحدة تصوت لصالح إرسال لجنة تحقيق بجرائم الحرب فى غزة

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