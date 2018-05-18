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صور.. ارتفاع أعداد المصابين برصاص الاحتلال على حود غزة لـ58 شخصا

الجمعة، 18 مايو 2018 08:39 م
صور.. ارتفاع أعداد المصابين برصاص الاحتلال على حود غزة لـ58 شخصا أحداث غزة
وكالات
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ارتفعت أعداد المصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التى هاجمت المشاركين، إلى 58 مواطنا فلسطينيا بينهم صحفيان ومسعف فى مسيرة "الوفاء للشهداء والجرحى" على السياج الحدودى شرق قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة بقطاع غزة أن 58 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحى وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع على مقربة من الشريط الحدودى شرق القطاع، خلال مهاجمة جنود قناصة الاحتلال للمشاركين فى المسيرات الشعبية السلمية الحدودية.

وشاركت جماهير غفيرة من المواطنين الفلسطينيين مساء اليوم فى مسيرات جمعة "الوفاء للشهداء والجرحى" على طول امتداد الشريط الحدودى شرق القطاع، فى الجمعة الثامنة على التوالى فى إطار فعاليات العودة المتواصلة فى القطاع.

سيدة ترفع علم فلسطين
سيدة ترفع علم فلسطين

 

شاب وسط الدخان
شاب وسط الدخان

 

صحفي مصاب في أحداث غزة
صحفي مصاب في أحداث غزة

 

مصاب فلسطيني
مصاب فلسطيني

 

نقل المصابين
نقل المصابين

 


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