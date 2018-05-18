سفيرة إسرائيل تزعم: حاولنا الحد من الخسائر البشرية فى غزة

سفيرة إسرائيل تزعم: حاولنا الحد من الخسائر البشرية فى غزةالجمعة، 18 مايو 2018 11:57 ص
المواجهات فى غزة - أرشيفية
إضافة تعليق
زعمت السفيرة الإسرائيلية أفيفا راز شيختر لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن إسرائيل حاولت التقليل من الخسائر البشرية لأقصى حد عند دفاعها عن حدودها فى غزة، وألقت باللوم على حركة حماس فى استخدام دروع بشرية – حسب زعمها.
وردا على انتقادات مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان خلال نقاش من المرجح أن ينتهى بتشكيل لجنة للتحقيق فى أحداث العنف الأخيرة، قالت إن المجلس عاد إلى "أسوأ أشكال استحواذ معاداة إسرائيل" عليه، وأضافت "هذه الجلسة الخاصة، ومشروع القرار الذى تنظرونه، ودعوته لتشكيل لجنة تحقيق، تقف خلفه دوافع سياسية ولن يغير الوضع على الأرض مثقال ذرة".
إضافة تعليق
"القضاة الأوائل" الحلقة الثانية.. على بن أبى طالب"الشاب الحكيم".. قال فيه الرسول:أقضاكم على.. برأ امرأة أنجبت بعد 6 أشهر من الزواج.. وزوج أخرى بابنها حتى تعترف به.. ونبش قبر"لوطى"بعد دفنه بـ3 أيام ليبرئ غلامه
المدرب الأجنبي"حديث الصباح والمساء" فى الأهلي.. اجتماعات متواصلة للجنة الكرة برئاسة الخطيب.. زيزو يُعلق على "خليفة" البدري.. جوزيه خارج الصورة.. وميهوب ينافس محمد يوسف على دخول الجهاز المعاون
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة